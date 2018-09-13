Премьер-министр ЧР встретился с руководителями крупнейших чешских и зарубежных компаний

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш встретился с руководителями крупнейших зарубежных компаний с филиалами в Чешской Республике, чтобы обсудить проблему оттока капитала. Бабиш заявил о необходимости решения этой проблемы, но не за счет повышения налогообложения, а увеличения инвестиций в чешскую экономику.

По данным издания Lidové noviny, на встрече были представлены такие компании, как Škoda Auto, Hyundai, Vodafone, T-Mobile, Česká spořitelna, Google и др. Бизнесмены выразили признательность правительству за готовность к диалогу и намерение работать над поиском решений. По данным чешского Центробанка, в 2017 году чешские филиалы перевели на счета своих материнских компаний около 280 млрд крон (более 1 млрд евро).