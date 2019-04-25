Премьер-министр ЧР отметил важную роль японских инвестиций для чешской экономики

В четверг, 25 апреля, в Братиславе прошла встреча глав правительств стран Вышеградской четверки (Чехия, Венгрия, Словакия, Польша) с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Политики обсуждали, прежде всего, возможности углубления взаимного сотрудничества в экономической сфере.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратил внимание на важную роль японских инвестиций в Чехии. «Япония является вторым по величине иностранным инвестором в Чешской Республике. У нас есть совместные научные проекты», - сказал Бабиш. По его словам, Чешская Республика выступает за сохранение традиции проведения встреч представителей Вышеградской четверки и Японии и во время председательства Праги в группе.

Политики также обсудили торговое соглашение между ЕС и Японией, которое вступило в силу в начале февраля текущего года. Это крупнейшее соглашение о свободной торговле когда-либо заключенное ЕС. Пакт устраняет почти все барьеры во взаимной торговле. «Мы хотим играть более важную роль в переговорах о торговых соглашениях. Мы являемся промышленной развитой страной, а также одним из крупнейших производителей автомобилей в Европе», - подчеркнул чешский премьер.