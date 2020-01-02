Премьер-министр ЧР о дефиците бюджета и замедлении роста экономики

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что в случае замедления экономики дефицит государственного бюджета может превысить запланированные 40 миллиардов крон. Также он отметил, что в 2020 году планируется дальнейший рост пенсий и зарплат в государственной сфере. Об этом премьер заявил в среду, 1 января, в интервью Чешскому телевидению.

Андрей Бабиш признался, что в случае замедления роста экономики, правительство готово увеличить дефицит бюджета, запланированный объем которого составляет 40 миллиардов крон (около 1,5 миллиарда евро). «Мы сделаем прямо противоположное тому, что сделало правительство в 2009 году», - заявил он. Премьер отметил, что в случае замедления экономики и снижения объема инвестиций из частного сектора, задача правительства - увеличить объем госинвестиций. В 2019 году запланированный дефицит бюджета также составлял 40 миллиардов крон, однако по словам министра финансов Алены Шиллеровой в результате он составил лишь около 30 миллиардов крон (1,1 миллиарда евро).