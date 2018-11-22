Премьер-министр ЧР: новый реактор на АЭС «Дукованы» должна построить дочерняя компания ČEZ

Новый блок АЭС «Дукованы», по словам премьер-министра ЧР Андрея Бабиша, должна построить дочерняя фирма компании ČEZ, которая является оператором электростанции. Государство готово поддержать ČEZ в качестве второго гаранта по кредиту (гарант несет солидарную с заемщиком ответственность перед банком, причем на всю сумму кредита и начисленных процентов и штрафов).

«Мы убеждены, что проект строительства атомного блока – эффективный и рентабельный», - подчеркнул Андрей Бабиш на семинаре в Валче, который был посвящен АЭС «Дукованы». Он также отметил, что высказывания о том, что правительство выступает против строительства нового реактора и изучает только вариант продления срока службы действующих четырех блоков АЭС «Дукованы», не соответствуют действительности. Представители компании ČEZ, в свою очередь, напомнили, что против расширения атомной электростанции выступают миноритарные акционеры.