Премьер-министр ЧР назвал демографические изменения «бомбой замедленного действия»

Хорошее государство – это то, где растет численность населения, а эмиграция не компенсирует рост. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш на конференции по демографии в Будапеште, где он также поддержал предложение о финансовой поддержке семей с тремя и более детьми.

Глава правительства также назвал демографические изменения «бомбой замедленного действия, которая взорвется спустя десятилетия». Он напомнил, что уровень рождаемости в Чешской Республике составляет 1,7 ребенка на женщину, и хотя является самым высоким среди стран Вышеградской четверки, не обеспечивает простого воспроизводства населения.