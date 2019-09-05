Премьер-министр ЧР назвал демографические изменения «бомбой замедленного действия»

Тимур Кашапов
05-09-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Хорошее государство – это то, где растет численность населения, а эмиграция не компенсирует рост. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш на конференции по демографии в Будапеште, где он также поддержал предложение о финансовой поддержке семей с тремя и более детьми.

Глава правительства также назвал демографические изменения «бомбой замедленного действия, которая взорвется спустя десятилетия». Он напомнил, что уровень рождаемости в Чешской Республике составляет 1,7 ребенка на женщину, и хотя является самым высоким среди стран Вышеградской четверки, не обеспечивает простого воспроизводства населения.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 