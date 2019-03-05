Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш встретится с главой ЦРУ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 5 марта, во время пресс-конференции, приуроченной к его официальному визиту в США, заявил, что намерен посетить Центральное разведывательное управление. В рамках переговоров, которые назначены на 6 марта, он планирует обсудить с главой ЦРУ Джиной Хаспел в первую очередь вопросы международного терроризма и нелегальной миграции.

Премьер-министр ЧР подчеркнул, что он получил официальное приглашение, и отказался от более подробных комментариев. Первоначально эта встреча не была указана в его программе. Следует отметить, что это, вероятно, первые в истории современной Чехии официальные переговоры представителя Чешской Республики с главой Центрального разведывательного управления США.

Напомним, что встреча премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и президента США Дональда Трампа запланирована на 7 марта.