Премьер-министр Чехии встретился с послом Китая в ЧР

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш в Пругонице под Прагой принял чрезвычайного и полномочного посла КНР в Чехии Чанг Мин Тина. Главной темой встречи, инициатором которой выступило диппредставительство Поднебесной, стали рекомендации Национального управления по кибернетической и информационной безопасности Чехии сотрудникам госорганов и сотрудникам местных компаний отказаться от использования оборудования и программного обеспечения китайских компаний Huawei и ZTE.

Как сообщает информагентство ČTK, Андрей Бабиш заверил дипломата, что рекомендация отказаться от использования гаджетов китайской компании не является позицией чешского правительства, и признал, что решение о запрете на использование телефонов Huawei, о котором он объявил чиновникам на прошлой неделе, было поспешным. Президент Huawei Europe Джеймс Ли заявил, что компания «ценит деловой подход чешского правительства к данному вопросу».