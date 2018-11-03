Премьер-министр Чехии вновь подтвердил свое несогласие с миграционным пактом ООН

Катерина Айзпурвит
03-11-2018
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В интервью изданию Právo глава чешского правительства Андрей Бабиш вновь высказал свое отрицательное отношение к Глобальному пакту о миграции, финальную редакцию которого ООН планирует ратифицировать в декабре 2018 г. на саммите в Марокко. 1 ноября 2018 г. премьер уже заявил о своем несогласии с данным документом в стенах парламента ЧР.

Пакт, который ратифицировало 192 государства-члена ООН, определяет 23 пункта, которые могут служить причиной миграции в другую страну. «Мы хотим помогать другим, однако миграция не может являться правом человека. Это не отвечает нашей миграционной политике, угрожает нашему суверенитету и стирает границу между легальной и нелегальной миграцией. Поэтому я выступаю против этого пакта», – подчеркнул в интервью Андрей Бабиш, который выразил опасение, что «в Европу может въехать миллиард человек». «Пакт предоставляет людям право на миграцию в целом, однако не определяет, имеют ли люди у нас право работать, ходить в школу и получать социальные пособия», – указал премьер.

О своем отказе подписать пакт сообщили также Австрия, США и Венгрия. Отрицательную позицию занимает и Польша.

Катерина Айзпурвит
03-11-2018
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