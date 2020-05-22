Премьер-министр Чехии: Стыдно, что армия до сих пор использует старую российскую технику

Глава чешского правительства Андрей Бабиш назвал «постыдным», что Чешская армия до сих пор массово использует устаревшую российскую технику. Во время посещения 42-го механизированного батальона в городе Табор премьер-министр подчеркнул, что приобретение современный техники для военнослужащих является одной из причин, почему не следует снижать финансирование армии.

Также политик отметил, что хотя батальон в Таборе является одним из наиболее хорошо оснащенных в стране, он по-прежнему, например, использует внедорожник, выпущенный 50 лет назад. В 2020 г. бюджет армии должен был составить 75,5 млрд крон, однако из-за последствий пандемии расходы на оборону будут снижены до 72,6 млрд крон.

«Как никто не планировал пандемию, так и вооруженные конфликты вспыхивают внезапно. Наивно полагать, что нам не потребуется армия», – подчеркнул сопровождавший главу кабинета министр обороны Лубомир Метнар, который сообщил, что батальон в Таборе получит два ручных пулемета BREN, баллистические шлемы и бронжилеты.

Андрей Бабиш и Лубомир Метнар почтила память чешских военных погибших в Афганистане, где чешские силы находятся в рамках миссии НАТО.