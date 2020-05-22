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Премьер-министр Чехии: Стыдно, что армия до сих пор использует старую российскую технику

Катерина Айзпурвит
22-05-2020
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Глава чешского правительства Андрей Бабиш назвал «постыдным», что Чешская армия до сих пор массово использует устаревшую российскую технику. Во время посещения 42-го механизированного батальона в городе Табор премьер-министр подчеркнул, что приобретение современный техники для военнослужащих является одной из причин, почему не следует снижать финансирование армии.

Также политик отметил, что хотя батальон в Таборе является одним из наиболее хорошо оснащенных в стране, он по-прежнему, например, использует внедорожник, выпущенный 50 лет назад. В 2020 г. бюджет армии должен был составить 75,5 млрд крон, однако из-за последствий пандемии расходы на оборону будут снижены до 72,6 млрд крон.

«Как никто не планировал пандемию, так и вооруженные конфликты вспыхивают внезапно. Наивно полагать, что нам не потребуется армия», – подчеркнул сопровождавший главу кабинета министр обороны Лубомир Метнар, который сообщил, что батальон в Таборе получит два ручных пулемета BREN, баллистические шлемы и бронжилеты.

Андрей Бабиш и Лубомир Метнар почтила память чешских военных погибших в Афганистане, где чешские силы находятся в рамках миссии НАТО.

Катерина Айзпурвит
22-05-2020
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