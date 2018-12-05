Премьер-министр Чехии продолжает визит в Марокко

Глава чешского правительства Андрей Бабиш продолжает двухдневный визит в Марокко, главной целью которого является укрепление экономических связей между двумя странами. В поездке премьера сопровождают представители около 40 чешских компаний.

В первый день визита делегации чешская и марокканская стороны подписали договор об экономическом сотрудничестве. Комментируя заключение соглашения, Андрей Бабиш указал, что страны будут сотрудничать в сфере автомобилестроения, а чешские компании могут выступать субпоставщиками продукции автоконцернов в Марокко. Королевство является крупнейшим автопроизводителем в Африке, напомнил чешский премьер.

5 ноября в программе главы чешского правительства – встреча в Рабате с председателем парламента Марокко Хабибом аль-Мальки для обсуждения проблемы миграции и открытие в Касабланке Чешско-марокканского бизнес-форума.