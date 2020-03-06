Премьер-министр Чехии призвал полностью отказаться от поездок в Италию; турагентства считают это «бессмысленным»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал сограждан полностью отказаться от поездок в Италию, вне зависимости от региона, назвав это превентивной мерой против распространения в Чехии инфекции COVID-19.

В своем микроблоге Twitter глава кабинета сообщил: «Вместе с эпидемиологом Романом Примулой мы только что провели оценку развития эпидемии коронавируса в Италии. За сутки рост составил 769 случаев заражения и 41 летальный исход. Мы призываем всех граждан Чешской Республики воздержаться от поездок КУДА-ЛИБО на территории Италии, а тех, кто возвращается оттуда, – 14 дней оставаться дома».

Зампредседателя Ассоциации турагентств Чехии Ян Папеж назвал призыв премьера «бессмысленным», поскольку не введен запрет на въезд в Чехию итальянцев. Туроператоры заявили, что намерены работать в прежнем режиме, пока не поступит соответствующих рекомендаций от Министерства иностранных дел Чехии. В интервью Чешскому телевидению Папеж сообщил, что считает заявление Андрея Бабиша «популизмом». По данным Ассоциации, за последние две недели в Италии побывало 30 000 чехов, из них половина воспользовалась услугами турбюро, а половина отправилась туда индивидуально. Спросом пользуются лыжные курорты, Рим и Флоренция.