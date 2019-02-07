Премьер-министр Чехии принял участие в саммите страны Вышеградской четверки и Германии

Страны Вышеградской четверки и Германия совместно подготовят проект помощи Марокко. На пресс-конференции после встречи премьер-министров Чехии, Словакии, Венгрии и Польши с канцлером ФРГ Ангелой Меркель об этом сообщил глава словацкого правительства Петер Пеллегрини. По его словам, это поспособствует устранению внешних причин миграции. Главы правительств стран Вышеградской четверки и Германии обратили внимание на общий исторический опыт стран Центральной Европы и их взаимозависимость. Они также приняли совместную декларацию, в которой напоминается о преобразованиях, которые произошли в этих странах за последние три десятилетия.

Пеллегрини и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнули необходимость задуматься об обеспечении безопасности в Европе. Андрей Бабиш подчеркнул важность членства в НАТО и назвал важнейшим событием 2019 года предстоящие выборы в Европейский парламент, основными темами которых будут Брексит, политика санкций и миграция. От будущего главы Еврокомиссии Бабиш ожидает более внимательного отношения к мнениям стран-членов ЕС и активизации борьбы с бюрократией. Премьер-министр Чехии также высказался в пользу дальнейшего расширения Шенгенской зоны.