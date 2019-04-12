Премьер-министр Чехии принимает участие в саммите европейских стран и Китая в Дубровнике

Катерина Айзпурвит
12-04-2019
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В Дубровнике проходит саммит глав правительств Платформы 16+1, куда входят страны Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы и Китай. В четверг, 11 апреля, премьер-министр Чехии провел встречу со своим китайским коллегой Ли Кэцяном, по итогом которой отметил, что «китайские инвестиции в Чешской Республике пока не достигли желаемого уровня». Он также выразил пожелание, чтобы «бесчисленные визиты и контакты отражались и на бизнесе».

На встрече с чешскими предпринимателями, которая состоялась в рамках форума, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что «поддержка чешского экспорта должна осуществляться под одной крышей», имея в виду существование трех государственных агентств – CzechTrade, CzechInvest и CzechTourism.

Задачей Платформы 16+11 является укрепление экономического сотрудничества европейских стран и Китая. Саммит в Дубровнике стал восьмым по счету; первый состоялся в 2012 году в Варшаве. Стороны обсуждают такие вопросы как сотрудничество в области торговли и инвестиций, инфраструктуры, транспорта, логистики, энергетики, промышленности, культуры, образования и туризма.

Катерина Айзпурвит
12-04-2019
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