Премьер-министр Чехии принимает участие в неформальном саммите руководителей стран ЕС

В румынском городе Сибиу открылся неформальный саммит глав государств и правительств Евросоюза, в котором примут участие главы государств и правительств стран-участниц, 36 официальных делегаций и более 400 высокопоставленных гостей. Целью встречи, первоначально запланированной как первый саммит после выхода Великобритании из ЕС, должна стать демонстрация сохраняющегося единства государств-членов и их решимости согласованно двигаться вперед.

Саммит в Сибиу начали с обсуждения роли Евросоюза в мире. В частности, европейские лидеры приняли Декларацию Сибиу о стратегии сообщества на ближайшие пять лет. «Мы признаем нашу ответственность как лидеров за то, чтобы сделать наш союз сильнее и наше будущее лучше, признавая при этом европейскую перспективу других государств Европы. Вот почему сегодня мы единодушно договорились о 10 обязательствах, которые помогут нам выполнить этот долг», - говорится в документе.

Накануне вылета в Румынию премьер-министр ЧР Андрей Бабиш заявил журналистам, что Чешская Республика сделает все возможное для защиты климата, но не в ущерб развитию промышленности. По словам Бабиша, ЧР хочет сохранить за собой право принимать решение о своем энергетическом балансе, то есть как в стране будет вырабатываться электроэнергия.