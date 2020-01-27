Премьер-министр Чехии принимает участие в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Освенцима

Глава чешского правительства Андрей Бабиш принимает участие в мероприятиях, которые проходят в Польше по случаю 75-летия освобождения Освенцима. Церемонию открыл президент Польши Анджей Дуда, который возложил цветы к «Стене смерти» вместе с десятками бывших узников концлагеря.
В траурных мероприятиях принимают участие делегации более чем 30 стран. В Освенцим прибыли президент Израиля Реувен Ривлин, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Украины Владимир Зеленский, король Испании Филипп VI.
В годы Второй мировой войны в лагере нацистами было уничтожено более миллиона человек, преимущественно евреев. 27 января 1945 г. Освенцим был освобожден частями наступающей Красной армии. Этот день был объявлен ООН Международным днем памяти жертв Холокоста.
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