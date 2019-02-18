Премьер-министр Чехии примет участие в саммите стран Вышеградской четверки и Израиля в Иерусалиме

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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Глава кабинета Андрей Бабиш направляется в Израиль, где 19 февраля пройдет встреча председателей правительств стран V4 – Вышеградской четверки (Чехии, Словакии, Польши и Венгрии) и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В воскресенье, 17 февраля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил свое участие в саммите из-за публикации в израильских СМИ высказывания Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами. Главу правительства Польши на встрече V4 заменит министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Планируемая встреча будет второй, которая проходит в формате V4 плюс Израиль. Первый такой саммит был проведен в июле 2017 года в Будапеште. В Иерусалиме политики обсудят вопросы борьбы с терроризмом, углубление сотрудничества в области инноваций, поддержку стартапов, кибербезопасность и проблемы водоснабжения.

В ходе поездки Андрей Бабиш посетит фабрику по производству напитков Soda Stream и компанию Mobileye по производству автомобильных систем защиты автомобиля от столкновения.

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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