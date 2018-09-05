Премьер-министр Чехии прибыл в ФРГ с первым официальным визитом

Катерина Айзпурвит
05-09-2018 oбновлено
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Премьер-министр Андрей Бабиш начал свой первый официальный визит в Германию с возложения цветов у памятника Берлинской стене, где помещены фотографии жертв, пытавшихся бежать на запад. Политик также возложил цветы к месту, напоминающему о роли стран Вышеградской четверки (Чехии, Словакии, Венгрии и Польши) в падении Стены.

Премьер также встретился с рядом немецких аналитиков и с главой парламента ФРГ Вольфгангом Шойбле. В программе визита – переговоры с канцлером Ангелой Меркель, посвященные проблемам Евросоюза, отношениям между ЕС и США, миграционному кризису и двусторонним отношениям Чехии и Германии.

Несколько десятков активистов с транспарантами и чешским флагом сопровождало официальную встречу чешского премьера перед зданием Ведомства федерального канцлера криками «Бабиш – позор Европы», «Бабиша – в тюрьму», «Бабиш – лжец».

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