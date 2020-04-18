Премьер-министр Чехии предлагает усилить финансирование системы здравоохранения страны

Влияние продолжающейся пандемии нового коронавируса на жизнь граждан Чехии и состояние страны в целом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш охарактеризовал, как разрушительное. В интервью ежедневнику Právo глава чешского кабинета высказался за усиление финансирования системы здравоохранения государства, даже за цену введения исключительных стабилизационных мер. По словам Андрея Бабиша, чешское государство располагает для этого необходимыми резервами.

Премьер сообщил, что Чехия намерена увеличить страховые взносы за 5,9 миллионов граждан, медицинское обслуживание которых оплачивает государство – речь идет о детях, пенсионерах, инвалидах и безработных.