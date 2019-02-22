Премьер-министр Чехии пока не готов снижать дефицит госбюджета, сообщил лидер коммунистов

Лорета Вашкова
22-02-2019
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в настоящее время отказывается удовлетворить требование со стороны коммунистов о снижении уровня дефицита госбюджета, однако готов к дискуссии о секторной дифференциации налогов и налогах на игорный бизнес. Об этом после встречи с главой правительства сообщил председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Войтех Филип.

Коммунисты, в частности, на прошлой неделе выдвинули требование о снижении на 30 миллиардов крон уровня дефицита бюджета на 2020 год, однако Андрей Бабиш считает инвестиции более приоритетным направлением, чем снижение дефицита госбюджета.

Войтех Филип также упомянул, что в ходе встречи не обсуждались кадровые перестановки в Кабмине, однако премьер в очередной раз критиковал министра иностранных дел Томаша Петршичека. Сам премьер данную встречу никак не комментировал.

 
 
 
 
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