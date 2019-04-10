Премьер-министр Чехии поддержит предложение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на год

Aндрей Бабиш на экстренном саммите лидеров Eвросоюза по вопросам Brexit поддержит предложение об отсрочке на один год выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом глава чешского правительства информировал перед отлетом в Брюссель. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй в ятницу, 5 апреля, направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой о переносе Brexit до 30 июня 2019 года.

Туск, по словам дипломатов, предложил продлить сроки выхода Великобритании из ЕС на год с тем, что Лондон может реализовать свои намерения, если британское правительство согласует утверждение соглашения по Brexit. Данное прердложеное было поддержано частью лидеров государств Евросоюза.