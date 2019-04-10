Премьер-министр Чехии поддержит предложение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС на год

Лорета Вашкова
10-04-2019
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Aндрей Бабиш на экстренном саммите лидеров Eвросоюза по вопросам Brexit поддержит предложение об отсрочке на один год выхода Великобритании из состава ЕС. Об этом глава чешского правительства информировал перед отлетом в Брюссель. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй в ятницу, 5 апреля, направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой о переносе Brexit до 30 июня 2019 года.

Туск, по словам дипломатов, предложил продлить сроки выхода Великобритании из ЕС на год с тем, что Лондон может реализовать свои намерения, если британское правительство согласует утверждение соглашения по Brexit. Данное прердложеное было поддержано частью лидеров государств Евросоюза.

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