Премьер-министр Чехии планирует назначить вице-премьера по экономике

Тимур Кашапов
18-04-2019
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Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш рассматривает вопрос о создании поста вице-премьера по экономике. Об этом он рассказал в интервью газете Lidové noviny, подчеркнув, что увеличения числа министров не планируется.

В действующем кабмине первым заместителем главы правительства является министр внутренних дел Ян Хамачек, а заместителем председателя по вопросам окружающей среды – Рихард Брабец. Третьим вице-премьером по вопросам экономики может стать Карел Гавличек, преемник министра промышленности и торговли Марты Новаковой.

«Я еще анализирую этот вопрос, окончательного решения принято не было», - ответил Бабиш на вопрос о том, действительно ли Карел Гавличек будет назначен его заместителем по вопросам экономики.

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