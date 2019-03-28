Премьер-министр Чехии опроверг сообщения о том, что он выступает за отказ от председательства страны в ЕС

Тимур Кашапов
28-03-2019
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг сообщения о том, что он выступает за отказ от председательства страны в ЕС во второй половине 2022 года. По данным издания Deník N, в понедельник Бабиш сообщил коллегам по правительству, что полугодие председательства Чехии будет стоить слишком много денег и не принесет никаких выгод. Премьер-министр сегодня заявил в Твиттере, что он не предлагал отказаться от председательства, а «лишь выступал за сокращение расходов».

Последний раз Чехия председательствовала в ЕС в 2009 году. По различным данным, это обошлось чешскому бюджету примерно в 135 млн евро.

 
 
 
 
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