Премьер-министр Чехии опроверг сообщения о том, что он выступает за отказ от председательства страны в ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг сообщения о том, что он выступает за отказ от председательства страны в ЕС во второй половине 2022 года. По данным издания Deník N, в понедельник Бабиш сообщил коллегам по правительству, что полугодие председательства Чехии будет стоить слишком много денег и не принесет никаких выгод. Премьер-министр сегодня заявил в Твиттере, что он не предлагал отказаться от председательства, а «лишь выступал за сокращение расходов».

Последний раз Чехия председательствовала в ЕС в 2009 году. По различным данным, это обошлось чешскому бюджету примерно в 135 млн евро.