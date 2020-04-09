Архив передач

Премьер-министр Чехии обратился с речью к народу

Тимур Кашапов
09-04-2020
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Премьер-министр Чехии во второй раз за последний месяц выступил с посланием к гражданам. В речи, которую транслировали все крупнейшие телеканалы страны, Андрей Бабиш заявил, что прошедшие пять недель стали самыми сложными в современной истории ЧР.

Глава правительства также призвал к ответственному поведению в пасхальные праздничные дни и пообещал выделить из госбюджета около триллиона крон помощи. Бабиш вновь упомянул и проект «умного карантина», который, как он надеется, позволит стране вернуться к нормальной жизни.

 
 
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