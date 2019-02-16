Премьер-министр Чехии о повышении пенсий

Премьер-министр ЧР Андрей Бабиш ранее заявил, что с 2020 года планирует повысить пенсии на 900 крон (около 35 евро). Однако, в субботу 16 февраля в своем интервью изданию «Право» (Právo) он сообщил, что для такого повышения правительству придется экономить. Кроме того, министр отметил, что по его мнению наибольшие ресурсы имеются непосредственно у Министерства труда и социальных дел, глава которого - Яна Малачова - больше других настаивает на повышении пенсий. Андрей Бабиш отметил, что госпожа министр Малачова должна начать искать ресурсы именно в своем ведомстве и сократить, к примеру, расходы на IT (которые достигают нескольких миллионов), снизить злоупотребление социальными выплатами и исправить другие финансовые недочеты, которые неоднократно выявлялись в ходе различных проверок.

По словам премьер-министра, на данный момент он считает реальным повышение пенсионных выплат в 2020 году на 700 крон (около 27,2 евро).