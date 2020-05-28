Премьер-министр Чехии не согласен c порядком распределения помощи, предложенным Еврокомиссией

Глава чешского правительства Андрей Бабиш не согласен c порядком распределения помощи по выводу экономик стран ЕС из «коронакризиса», предложенным Европейской комиссией. Как сообщил премьер-министр в интервью агентству ЧТК, он категорически отвергает уровень безработицы как один из основных критериев при распределении субсидий. Страны ЕС, которым удается удерживать безработицу на низком уровне, «не должны подвергаться за это санкциям», – подчеркнул Андрей Бабиш.

Также глава кабинета отметил, что целью поддержки экономики не должно быть предоставление средств государствам, чей бюджет давно сталкивается с проблемами, – сначала необходимо создать условия для исправления ситуации, считает премьер. Андрей Бабиш указал, что от кризиса страдают и ориентированные на экспорт экономики небольших стран, к которым относится и Чешская Республика.

Из пакета экстренной помощи в размере 750 млрд евро, которые выделяет Брюссель, Чехия должна получить почти 20 млрд евро.