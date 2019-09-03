Премьер-министр Чехии, находящийся в Турции с трехдневным визитом, посетил мавзолей Ататюрка

Глава чешского правительства Андрей Бабиш, который 2 сентября в сопровождении министра промышленности и торговли Карела Гавличека и делегации чешских предпринимателей прибыл в Анкару, посетил мавзолей Кемаля Ататюрка. Чешский премьер возложил венок к саркофагу основателя современного турецкого государства, расписался в книге почетных гостей и осмотрел музей.

Вечером 3 сентября запланирована встреча премьер-министра Чехии с президентом Турции. Андрей Бабиш и Реджеп Эрдоган обсудят вопросы двусторонних взаимоотношений и проблемы европейской и международной политики. Также глава чешского кабинета встретится в председателем парламента Турции и некоторыми министрами. В Стамбуле Андрей Бабиш и президент Экономической палаты Владимир Длоуги откроют бизнес-форум и посетят технологический парк.

В ходе визита в Турцию премьер планирует обсудить вопрос незавершенного строительства угольной электростанции Адуларья, в возведении которой принимали участие чешские фирмы.