Премьер-министр Чехии: Лидеры ЕС пока далеки от достижения договоренности по бюджету

21 февраля, в первый день работы саммита Европейского союза в Брюсселе, не был достигнут прогресс в достижении договоренности по бюджету на 2021–2027 гг., заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, выступая перед журналистами.

главы Евросовета Шарль Мишель, при участии канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэя Макрона, провел встречу с лидерами Нидерландов, Австрии, Дании и Швеции. Эти четыре страны отклоняют предложение Шарля Мишеля, который настаивает на том, чтобы взнос каждой из стран составлял 1,074% валового национального дохода. Данные страны предлагают ограничиться взносом в 1%, что примерно на 75 млрд евро меньше. Андрей Бабиш заявил, что если Нидерланды, Швеция, Дания и Австрия в пятницу не изменят своей позиции, продолжать переговоры не имеет смысла. После выхода Великобритании из состава ЕС бюджет объединенной Европы лишиться взносов на сумму около 70 млрд.