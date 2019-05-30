Премьер-министр Чехии исключил отставку коалиционного правительства

Тимур Кашапов
30-05-2019
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Премьер-министр Андрей Бабиш исключил отставку коалиционного правительства движения ANO и социал-демократов из-за скандала вокруг отставки министра культуры. Бабиш намерен обсудить отказ Милоша Земана принять отставку нынешнего главы ведомства Антонина Станека и возможность назначения на его место зампредседателя Чешской социал-демократической партии Михала Шмарды с вице-премьером и главой ЧСДП Яном Гамачеком. Если Гамачек подтвердит кандидатуру Шмарды, то Бабиш предложит ее на утверждение президенту.

Напомним, Милош Земан во вторник, 28 мая, не принял отставку главы Минкульта. Глава государства в письме премьеру предложил подождать итогов расследования уголовного дела. Иск в суд подал сам Антонин Станек. Президент сообщил премьер-министру, что «Станек выявил в Министерстве культуры серьезные экономические нарушения и не должен вследствие этого понести наказание».

 
 
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