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Премьер-министр Чехии: чрезвычайное положение не предполагает закрытия предприятий

Катерина Айзпурвит
12-03-2020 oбновлено
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Комментируя введение в стране чрезвычайного положения, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что работа крупных предприятий не будет остановлена: «На выполнение работы это (чрезвычайная ситуация) не распространяется. Никто не будет запрещать людям работать. Мы убеждены, что необходимо сохранить нормальную экономическую деятельность. Именно поэтому мы сделали исключения в приграничном режиме», – сообщил глава кабинета.

Чехия закрыла большинство погранпереходов с Германией и Австрией, однако сделано исключение для жителей приграничных областей, работающих в соседних странах. Для пересечение границы понадобится предъявление подтверждения от работодателя, уточнил глава МВД Ян Гамачек.

 
 
 
 
 
 
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