Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Давосе встретился с президентом Бразилии

Чешская Республика заинтересована в укреплении торговых отношений с Бразилией, которая является в настоящее время вторым по важности экономическим партнером страны в Латинской Америке. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Давосе, куда глава правительства прибыл для участия во Всемирном экономическом форуме.

По словам Бабиша, наибольшие перспективы открывает сотрудничество в различных промышленных отраслях и сфере передовых технологий. Он также призвал уделить особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в науке.