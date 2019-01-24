Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в Давосе встретился с президентом Бразилии

Тимур Кашапов
24-01-2019
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Чешская Республика заинтересована в укреплении торговых отношений с Бразилией, которая является в настоящее время вторым по важности экономическим партнером страны в Латинской Америке. Об этом заявил премьер-министр ЧР Андрей Бабиш после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Давосе, куда глава правительства прибыл для участия во Всемирном экономическом форуме.

По словам Бабиша, наибольшие перспективы открывает сотрудничество в различных промышленных отраслях и сфере передовых технологий. Он также призвал уделить особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в науке.

 
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