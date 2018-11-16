Премьер-министр Чехии А. Бабиш встретился в Брюсселе с председателем Еврокомиссии Ж.-К. Юнкером

Глава чешского правительства Андрей Бабиш прибыл в Брюссель для проведения ряда встреч. В ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером премьер затронул тему миграции и сообщил о том, какую позицию занимает Чехия в отношении долгосрочного бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 г. Так, Чешская Республика отрицательно относится к снижению дотаций на сельское хозяйство и установке «потолка» субсидий, выделяемых на одну ферму.

Также в программе визита Андрея Бабиша в Брюссель – переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, касающиеся планового саммита ЕС в декабре 2018 г. По прибтии в столицу Бельгии премьер встретился чешским еврокомиссаром по вопросам юстиции, прав потребителей и равенства возможностей. Вера Йоуровой. В Брюссель Андрей Бабиш прибыл после того как категорически отверг требование уйти в отставку, выдвинутое парламентской оппозиции и Сенатом.