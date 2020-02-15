Премьер-министр Бабиш опасается, что английский вариант названия страны Czechia легко спутать со словом «Чечня»

В интервью американскому изданию Wall Street Journal премьер-министр Андрей Бабиш выразил недоумение, почему для обозначения его страны используется слово Czechia. «Мне это не нравится. Мы Чешская Республика, мы чехи. Не знаю, кто придумал такую глупость», – говорится в интервью, предоставленном главой кабинета в прошлом году и опубликованным Wall Street Journal 13 февраля 2020 г. По мнению Андрея Бабиша, иностранцы могут спутать английский вариант Czechia со словом «Чечня» (Chechnya).

Издание Deník N в этой связи напоминает, что введение такой формы названия для внесения в базу данных ООН было утверждено в апреле 2016 года, когда Андрей Бабиш занимал должность первого зампредседателя правительства и выразил с этим свое свое согласие. Тогда правительство приняло официальное решение о внедрении наряду с традиционным названием страны на английском языке Czech Republic (Чешская Республика) краткой формы Czechia (Чехия). Сокращенный вариант, по мнению политиков, удобно использовать в рекламных целях – во время культурных и спортивных мероприятий.