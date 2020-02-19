Премьер-министр Андрей Бабиш уйдет из политики, если его партия ANO проиграет парламентские выборы

Если партия ANO проиграет парламентские выборы, ее лидер Андрей Бабиш, занимающий пост председателя правительства, уйдет из политики. Об этом премьер-министр сообщил в интервью сайту Blesk.cz. Следующие парламентские выборы состоятся в октябре 2021 года.

Андрей Бабиш также повторил свое заявление, что закон о конфликте интересов был принят для того, чтобы вынудить его покинуть политическую сцену и нарушает его права. После вступления закона в силу политику пришлось передать свой холдинг Agrofert трастовым фондам.

Закон, который называют «Lex Бабиш», ограничивает предпринимательскую деятельность, получение дотаций и владение СМИ членами правительства. 18 февраля 2020 г. Конституционный суд Чехии отказался удовлетворить требование президента Милоша Земана и группы депутатов отменить ряд положений данного закона.