Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил намерение открыть в Сингапуре посольство Чешской Республики

Чешская Республика вновь откроет свое посольство в Сингапуре. Это подтвердил глава чешского правительства Андрей Бабиш в своей речи утром 15 января на бизнес-форуме в Сингапуре, где премьер находится с рабочим визитом. Вопрос открытия чешского дипломатического представительства в этой азиатской стране глава кабинета накануне обсудил с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичком, который поддержал это решение.

Также в своем выступлении на форуме Андрей Бабиш отметил отсутствие каких-либо проблем во взаимоотношениях Чехии и Сингапура. Согласно его заявлению, Прага поддерживает скорейшую ратификацию заключенного в 2018 году договора между Европейским союзом и Сингапуром о партнерстве, сотрудничестве, свободной торговле и защите инвестиций.