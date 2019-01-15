Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил намерение открыть в Сингапуре посольство Чешской Республики

Катерина Айзпурвит
15-01-2019
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Чешская Республика вновь откроет свое посольство в Сингапуре. Это подтвердил глава чешского правительства Андрей Бабиш в своей речи утром 15 января на бизнес-форуме в Сингапуре, где премьер находится с рабочим визитом. Вопрос открытия чешского дипломатического представительства в этой азиатской стране глава кабинета накануне обсудил с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичком, который поддержал это решение.

Также в своем выступлении на форуме Андрей Бабиш отметил отсутствие каких-либо проблем во взаимоотношениях Чехии и Сингапура. Согласно его заявлению, Прага поддерживает скорейшую ратификацию заключенного в 2018 году договора между Европейским союзом и Сингапуром о партнерстве, сотрудничестве, свободной торговле и защите инвестиций.

 
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