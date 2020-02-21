Премьер-министр А. Бабиш не должен приносить извинения организации Transparency International

Согласно решению, принятому 21 февраля краевым судом Центральной Чехии, глава кабинета Андрей Бабиш не должен приносить извинения организации Transparency International. В судебном постановлении указано, что высказывания Андрея Бабиша не нарушили права организации. Решение еще может быть опротестовано.
В прошлом премьер-министр неоднократно называл Transparency International «коррумпированной». По словам Иржи Урбанека, адвоката Андрея Бабиша, председатель правительства подразумевал под этим способ финансирования организации и не утверждал, что Transparency International совершала какие-либо преступления. В июле прошлого года организация подала на политика в суд.
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