Премьер критикует министра транспорта

Министр транспорта Дан Тёк (движение АNО), по словам премьер-министра Андрея Бабиша (АNО), не справился со своей задачей по ремонту магистрали Прага – Брно (D1). Бабиш заявил, что обсудит с Тёком проблемы, связанные с ремонтом: в первую очередь, в отношении смены фирмы-подрядчика, которая не успела вовремя закончить строительные работы. Об этом Андрей Бабиш сообщил в программе «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении.

По мнению премьера, главная проблема министра Тёка в том, что он не сумел аргументировано объяснить свои решения и вовремя разобраться с возникшими проблемами. Бабиш резко отверг обвинения в том, что новые дороги в Чехии растут слишком медленно. Его не смущает, что в 2018 году было построено всего четыре километра шоссе. «Важно, чтобы люди знали, что среднее время строительства магистрали — 13 лет», — подчеркнул Бабиш.