Премьер и глава социал-демократов, решающие проблему смены главы Минкультуры, готовятся к очередной встрече с президентом

Премьер Чехии Андрей Бабиш (движение ANO) и председатель социал-демократов Ян Гамачек, чья партия входит в правящую коалицию, просят совместной встречи с президентом Милошом Земаном. Темой беседы вновь станет продолжающийся спор по поводу кандидата на пост главы Министерства культуры. Информацию о готовящемся визите к президенту СМИ предоставил Ян Гамачек, который во вторник встречался с председателем кабинета. Премьера Андрея Бабиша глава социал-демократов проинформировал о результатах заседания президиума своей партии, состоявшегося в понедельник. Ян Гамачек главе кабинета сообщил о том, что социал-демократы настаивают на кандидатуре Михала Шмарды в качестве нового министра культуры. На случай неудовлетворительного завершения спора, Ян Гамачек от руководства партии получил мандат на самостоятельное принятие решения о выводе министров социал-демократов из состава действующего коалиционного правительства меньшинства.

Споры по поводу руководителя Министерства культуры продолжаются уже не первую неделю. Изначальное решение социал-демократов сменить министра культуры было заблокировано президентом Милошем Земаном, который сначала отказался принять отставку действующего министра, а затем проигнорировал просьбу премьера Андрея Бабиша об его увольнении и замене на кандидата, выбранного социал-демократической партией.

Согласно коалиционному соглашению между движением ANO и социал-демократами, каждая партия имеет право самостоятельно решать, кому передавать министерские портфели, имеющиеся в их распоряжении.