Премьер и глава Минобороны обсудят меры по усилению безопасности чешских военных в Афганистане

Глава чешского правительства Андрей Бабиш планирует обсудить с руководителем Министерства обороны Любомиром Метнаром меры, которые можно предпринять для предотвращения атак на чешских военнослужащих, находящихся в Афганистане. Сообщение опубликовано на страничке премьера в twitter. Председатель кабинета реагировал на известие о событиях, произошедших на базе НАТО Шинданд в афганской провинции Герат.

Семье погибшего чешского солдата премьер Андрей Бабиш выразил свои соболезнования, а двум раненым военнослужащим пожелал скорейшего выздоровления.