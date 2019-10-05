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Премьер и глава Минфина: повышение рейтинга кредитоспособности Чехии – огромный успех экономики

Лорета Вашкова
05-10-2019
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Решение международного рейтингового агентства Moody's Investors Service повысить рейтинг кредитоспособности Чешской Республики на одну позицию до уровня «Aa3» назвал блистательным успехом чешской экономики премьер-министр Андрей Бабиш. Глава правительства сообщил об этом в своем микроблоге Тwitter.

Министр финансов Алена Шиллерова в своем аккаунте в Facebook в связи с этим отметила, что лично ей данная оценка агентства дает «необыкновенную силу для дальнейшей работы».

«Чем высшую оценку получает государство, тем более надежным должником оно считается. Благодаря этому мы способны сэкономить на финансировании государственного долга немалые деньги, которые впоследствии можем использовать там, где их больше всего не хватает», информировала глава Минфина в пресс-релизе.

 
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