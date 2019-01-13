Премьер: Huawei может предпринять шаги против Национального управления по кибернетической безопасности

Антон Каймаков
13-01-2019
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По словам главы правительства Чешской Республики Андрея Бабаиша, китайская компания Huawei может предпринять юридические шаги против Национального управления по кибернетической безопасности страны, заявившего о проблематичности продукции Huawei и ZTE. В эфире телеканала Prima глава кабинета подчеркнул, что заявление Управления не было заранее консультировано и не опиралось на доказательства.

Андрей Бабиш также упомянул об опасениях, озвученных компанией Home Credit по поводу проблем с предпринимательской деятельностью в Китае. Об этом же ранее заявил и президент Милош Земан. По словам главы государства, под ударом могут оказаться инвестиции автопроизводителя Škodа Auto, инвестиционный договор между холдингом PPF, включающим Home Credit, и Huawei о создании в Чехии 5G — пятого поколения мобильной связи и планируемые миллиардные инвестиции компании Huawei в чешские цифровые технологии. Национальное управление кибернетики и информационной безопасности в ответ подчеркнуло, что обязано выступать с предупреждением в случае получения информации об угрозе кибернетической безопасности страны.

Антон Каймаков
13-01-2019
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