Премьер: Huawei может предпринять шаги против Национального управления по кибернетической безопасности

По словам главы правительства Чешской Республики Андрея Бабаиша, китайская компания Huawei может предпринять юридические шаги против Национального управления по кибернетической безопасности страны, заявившего о проблематичности продукции Huawei и ZTE. В эфире телеканала Prima глава кабинета подчеркнул, что заявление Управления не было заранее консультировано и не опиралось на доказательства.

Андрей Бабиш также упомянул об опасениях, озвученных компанией Home Credit по поводу проблем с предпринимательской деятельностью в Китае. Об этом же ранее заявил и президент Милош Земан. По словам главы государства, под ударом могут оказаться инвестиции автопроизводителя Škodа Auto, инвестиционный договор между холдингом PPF, включающим Home Credit, и Huawei о создании в Чехии 5G — пятого поколения мобильной связи и планируемые миллиардные инвестиции компании Huawei в чешские цифровые технологии. Национальное управление кибернетики и информационной безопасности в ответ подчеркнуло, что обязано выступать с предупреждением в случае получения информации об угрозе кибернетической безопасности страны.