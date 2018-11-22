Премьер Эстонии прибудет с визитом в Чехию

Тимур Кашапов
22-11-2018
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В четверг, 22 ноября, в Прагу прибудет премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Основная часть программы его визита состоится в пятницу, когда он встретится с премьер-министром Андреем Бабишем и примет участие в конференции, посвященной вопросам цифровизации и внедрения системы электронного правительства (англ. e-Government).

Андрей Бабиш пригласил эстонского коллегу в Чехию в июле, когда оба приняли участие во встрече с австрийским канцлером Себастьяном Курцом в Зальцбурге. Предполагается, что премьер-министры обсудят чешско-эстонские отношения, укрепление сотрудничества между Вышеградской группой и странами Балтии, текущие европейские проблемы, такие как бюджет и выход Великобритании из ЕС, а также перспективы развития отношений ЕС и России.

 
 
 
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