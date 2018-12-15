Премьер: Для исключения Чехии из Шенгена нет правовой базы

Премьер Бельгии Шарль Мишель во время саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе заявил о возможности лишения Чешской Республики членства в Шенгене. Обоснованием исключения, по его мнению, может являться отказ от проявления солидарности в вопросе перераспределения беженцев. Кроме Чехии Шарль Мишель упомянул и другие страны Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия, Польша).

Глава правительства Чешской Республики Андрей Бабиш считает подобные «угрозы» абсурдными. По его словам, для исключения страны из Шенегена отсутствует правовое обоснование. Заявление бельгийского премьера, по его словам продиктовано желанием решать внутриполитические проблемы – возможный распад правительственной коалиции.