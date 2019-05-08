Премьер ЧР встретится с президентом Евросовета

Ирина Ручкина
08-05-2019
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Стратегический план развития ЕС до 2024 года, вопросы безопасности и экономики — таковы основные пункты, которые сегодня, 8 мая, обсудят на деловой встрече в Праге премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш и президент Европейского совета Дональд Туск. Встреча предшествует неформальному саммиту европейских лидеров в Сибиу, Румыния.

Дональд Туск недавно опубликовал документ, в котором кратко описал свое видение стратегического плана ЕС на 2019–2024 годы. Помимо обещания защиты внешних границ и реформирования политики ЕС в сфере предоставления политического убежища, он отметил необходимость скорейшего перехода на «зеленую» энергию и укрепления валютного союза.

 
 
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