Премьер ЧР встретился с президентом Евросовета

Стратегический план развития ЕС до 2024 года, вопросы безопасности и экономики — таковы основные пункты, которые сегодня, 8 мая, обсудили на деловой встрече в Праге премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш и президент Европейского совета Дональд Туск. Встреча предшествует неформальному саммиту европейских лидеров в Сибиу, Румыния.

Дональд Туск недавно опубликовал документ, в котором кратко описал свое видение стратегического плана ЕС на 2019–2024 годы. Помимо обещания защиты внешних границ и реформирования политики ЕС в сфере предоставления политического убежища, он отметил необходимость скорейшего перехода на «зеленую» энергию и укрепления валютного союза.

После окончания официальной части встречи Дональд Туск произнес небольшую речь на чешском языке. В своем выступлении он не коснулся стратегических и экономических планов ЕС, однако упомянул первого президент ЧР Вацлава Гавела, напомнив его слова о том, какой должна стать Европа в будущем. «Вацлав Гавел сказал, что в Европе свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Тем самым он весьма точно описал, что значит быть европейцем», – сказал Туск журналистам.