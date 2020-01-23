Премьер ЧР в Израиле встретился c пережившими Холокост

23 января премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш в ходе своей командировки в Израиль встретился с тремя бывшими гражданками Чехословакии, пережившими Холокост. Одна из них, Эва Моррисова, покинула со своей семьей родной город Босковице в тот день, когда немецкая армия вторглась в Чехословакию. Впервые в родные места женщина смогла вернуться лишь 50 лет спустя.

Премьер-министр отметил, что все услышанные им истории невероятны. Многие сегодня, по словам Бабиша, не понимают ценности жизни, а ведь мы должны быть благодарны подвигу людей, живших во время Второй мировой войны.