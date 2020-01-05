Архив передач

Премьер ЧР: Угрозы и оскорбления мусульман недопустимы

Ирина Ручкина
05-01-2020
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Премьер-министр Чешской Республики подверг критике осквернение мечети в городе Брно, где неизвестные на стене здания написали угрозы в адрес последователей ислама. О неприемлемости таких поступков премьер написал в своем аккаунте в сети Twitter, добавив, что он поддерживает инициативу о передаче дела в полицию.

Напомним, что двумя днями ранее, вечером 3 января, на здании мечети появилась надпись «Хватит распространять ислам в Чехии! Иначе мы убьем вас». Премьер осудил этот поступок, подчеркнув, что Конституция Чехии гарантирует свободу вероисповедания.

 
 
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