Премьер ЧР считает, что демонстранты дезинформированы

Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил, что участники демонстраций протестуют против него и против министра юстиции Марии Бенешовой на основании выдумок и дезинформации. Об этом он сообщил в ходе посещения Злинского края, добавив, что ему самому нечего обсуждать с демонстрантами.

По словам Бабиша, Микулаш Минарж, который является одним из организаторов демонстраций, встретился с министром юстиции Марией Бенешовой, однако подчеркнул, что не знает, о чем они беседовали. Премьер отметил, что правительство готово к переговорам с участниками протестных акций, однако выразил сомнение в том, что демонстранты намеренны их слушать и договариваться.