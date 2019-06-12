Премьер ЧР считает, что демонстранты дезинформированы

Ирина Ручкина
12-06-2019
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Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш заявил, что участники демонстраций протестуют против него и против министра юстиции Марии Бенешовой на основании выдумок и дезинформации. Об этом он сообщил в ходе посещения Злинского края, добавив, что ему самому нечего обсуждать с демонстрантами.

По словам Бабиша, Микулаш Минарж, который является одним из организаторов демонстраций, встретился с министром юстиции Марией Бенешовой, однако подчеркнул, что не знает, о чем они беседовали. Премьер отметил, что правительство готово к переговорам с участниками протестных акций, однако выразил сомнение в том, что демонстранты намеренны их слушать и договариваться.

 
 
 
 
 
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