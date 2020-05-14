Премьер ЧР провел переговоры по вопросу модернизации армии

В четверг, 14 мая, премьер-министр Андрей Бабиш в режиме видеоконференции обсудил с бывшими начальниками Генштаба ЧР модернизацию армии. В переговорах также принял участие нынешний начальник Генерального штаба Алеш Опата и министр обороны Лубомир Метнар, который опубликовал информацию о встрече в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Как заявил премьер Андрей Бабиш, все участники видеоконференции сошлись во мнении, что необходимо как можно скорее начать модернизацию чешской армии.

По данным информационного агентства ČTK, в ходе переговоров было рассмотрено как текущее состояние армии, так и опыт по модернизации, накопленный бывшими начальниками Генштаба. Премьер-министр Андрей Бабиш подчеркнул, что армия Чешской Республики – не большая по численности, однако именно поэтому она должна быть оснащена по последнему слову техники.