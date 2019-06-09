Премьер ЧР: правительство не уйдет из-за демонстраций, мы не Словакия

Ирина Ручкина
09-06-2019
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По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, граждане Чехии, участвующие в демонстрациях за его отставку, не добьются изменений в правительстве. Как заявил премьер в своей речи на конференции в Братиславе, люди, конечно, имеют право выходить на митинги, но причина, вызвавшая протесты, не соответствует действительности.

Премьер также подчеркнул, что Чехия не будет менять правительство из-за демонстрантов. «Чешская Республика - это не Словакия. У нас были свободные и демократические выборы, которые и существуют для выражения политической позиции».

 
 
 
 
 
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