Премьер ЧР планирует поддержать Северную Македонию

Премьер-министр Андрей Бабиш в ходе предстоящего официального визита в Северную Македонию планирует выразить поддержку усилиям страны по европейской интеграции. Помимо укрепления взаимоотношений, целью визита является обсуждение вопросов европейских и международных взаимоотношений, а также визит чешской полиции в Гевгелию, город на юго-востоке страны. Об этом сообщила Это вытекает из материалов, полученных Чешским информационным агентством ČTK. Официальный визит премьера состоится 10 и 11 июня.

В материалах указывается, что Чешская Республика заинтересована в расширении сотрудничества в области торговли и инвестиций с регионом Западные Балканы и Северной Македонии.