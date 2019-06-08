Премьер ЧР планирует поддержать Северную Македонию

Ирина Ручкина
08-06-2019
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Премьер-министр Андрей Бабиш в ходе предстоящего официального визита в Северную Македонию планирует выразить поддержку усилиям страны по европейской интеграции. Помимо укрепления взаимоотношений, целью визита является обсуждение вопросов европейских и международных взаимоотношений, а также визит чешской полиции в Гевгелию, город на юго-востоке страны. Об этом сообщила Это вытекает из материалов, полученных Чешским информационным агентством ČTK. Официальный визит премьера состоится 10 и 11 июня.

В материалах указывается, что Чешская Республика заинтересована в расширении сотрудничества в области торговли и инвестиций с регионом Западные Балканы и Северной Македонии.

 
 
 
 
 
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